Демонстранты ворвались в здание МИД в Бейруте

Недовольные подняли плакаты, на которых написано: «Бейрут — демилитаризованный город» и «Столица революции».

Здание МИД Ливана сильно пострадало в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа.

Число пострадавших во время столкновений увеличилось до 120 человек, написала в Twitter Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В больницы поступили 26 раненых, 94 человека получили медицинскую помощь на месте.

Тысячи протестующих впервые вышли на улицы Бейрута 6 августа — через день после мощного взрыва в местном морском порту. Согласно последним данным, взрывной волной уничтожены и повреждены сотни зданий и жилых домов, более 300 тысяч местных жителей остались без крова. Погибли 158 человек, пострадали около пяти тысяч граждан, десятки числятся пропавшими без вести.

Группы людей массово забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ в их сторону летят десятки гранат со слезоточивым газом. Машины Красного Креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений, у здания парламента в Бейруте.

Активисты требуют отставки правительства Хасана Диаба. На это их воодушевил приезд в Бейрут президента Франции Эммануэля Макрона. Толпы демонстрантов встретили французского лидера, когда он посещал исторический квартал Джумейзе, где много разрушенных домов.