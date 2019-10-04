Демонстранты в Барселоне облили журналистку водкой

Лайла Жименез, корреспондент телеканала Telecinco TV, вела прямой эфир с места демонстрации в Барселоне. Протестная акция была посвящена второй годовщине референдума о независимости Каталонии. Тогда, 1 октября 2017 года, более 90% проголосовавших поддержали независимость региона, однако испанские власти отказались принять эти результаты. Позднее сенат Испании приостановил автономию Каталонии.

Толпа протестующих окружила девушку и осыпала оскорблениями, в нее бросили жестяную банку от напитка, и кто-то облил ее водкой. Также известно, что часть демонстрантов пыталась защитить Жименез.

Журналист не пострадала и продолжила репортаж в другом месте, однако позднее назвала эпизод «унизительным».

Политики и общественные деятели назвали этот случай неприемлемым. Об этом высказался, в частности, депутат Республиканской партии Каталонии Габриэль Руфиан: «Такое обращение с репортером, которая стоит на улице с микрофоном, отвратительно».