Мир 28 июня 2023, 10:02 Демонстранты сожгли здание мэрии в пригороде Парижа BFM: здание районной мэрии в пригороде Парижа сожгли во время беспорядков

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Здание мэрии района Валь-Фурре в пригороде Парижа подожгли во время беспорядков, начавшихся из-за смерти 17-летнего юноши. Протесты идут и в других районах страны. Об этом сообщил телеканал BFM.

Издание написало, что ночь на 28 июня было напряженной. Сгорели фасад и внутренняя часть здания мэрии. Неизвестные подожгли еще три авто.

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«Фейерверки также были запущены возле префектуры департамента», — передавал канал.

В общей сложности во время протестов полицейские задержали 24 человека, сообщали СМИ.

Причиной демонстраций стала смерть 17-летнего подростка-водителя, в которого стреляли полицейские, когда он отказался подчиняться их требованиям и попытался скрыться. Сотрудник правоохранительных органов выстрелил в подростка в упор, передавало издание. Машина с молодым человеком проехала несколько метров, а потом врезалась в столб.

Адвокат семьи жертвы сообщил, что обвинит стрелявшего в умышленном убийстве, а его коллегу — в соучастии. Еще одна жалоба будет направлена в полицию, потому что правоохранители утверждали, что молодой человек якобы хотел их ударить и убить.