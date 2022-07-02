Демонстранты попытались захватить органы власти в Нукусе Узбекистана

Демонстранты в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, попытались захватить органы власти в регионе и «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию». Группу организаторов беспорядков задержали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление парламента, правительства и МВД Каракалпакстана.

Накануне МВД Узбекистана сообщило, что Нукусе устроили незаконную демонстрацию из-за поправок к конституции страны. По данным Arbat Media, вносимые изменения лишают регион суверенитета и права на выход из состава Узбекистана. На улицы вышли тысячи жителей. По данным Turkmen.news, активных участников митинга задерживают, среди них есть местные блогеры.

«Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия», — указано в заявлении.

Всех задержанных привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.