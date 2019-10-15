Демонстранты заблокировали аэропорт Барселоны. Полиция устроила жесткий разгон толпы

Посольство России в Мадриде сообщило, что манифестанты, вышедшие на митинги в поддержку независимости Каталонии, пытаются заблокировать выход из аэропорта Барселоны «Эль-Прат». Полиция контролирует ситуацию.

Полиция избила дубинками сторонников независимой Каталонии. Видео Подробнее

Об этом дипмиссия сообщила на официальном аккаунте в Twitter.

Акции протеста в Испании развернулись после приговора, вынесенного лидерам движения сепаратистов. Они в 2017 году организовали референдум об отделении региона от Испании, за что получили от десяти до 13 лет тюрьмы.

Российские туристы, оказавшиеся в Барселоне, сообщают, что манифестанты настроены довольно мирно, агрессии по отношению к гостям страны не проявляют.

Физически проходу в аэропорт не препятствуют, поэтому самые настойчивые граждане России все-таки попали в «Эль-Прат».