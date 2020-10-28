Полиция водометами разогнала демонстрантов в Риме. Видео

Итальянская полиция применила водометы в центре Риме для разгона демонстрации против новых мер правительства по борьбе с коронавирусом в стране.

Столкновения произошли на площади Пьяцца дель Пополо, сообщил Fanpage.it. По данным издания, там собрались порядка 200 человек, которые выступают против мер по борьбе с коронавирусом, предпринимаемых правительством страны.

Группа протестующих в капюшонах начала кидать петарды, бутылки и запускать горящие мусорные баки в полицию. Правоохранители, патрулировавшие район, водометы для того, чтобы разогнать протестующих. Однако примерно через пол часа, некоторые митингующие снова начали собираться на площади. В ходе столкновений с силовиками было задержано 12 протестующих.

В Италии на сегодняшний день зарегистрировано свыше 565 тысяч заболевших COVID-19. От инфекции нового типа скончались уже более 37 тысяч пациентов. Побороть коронавирус смогли 272 тысячи граждан.