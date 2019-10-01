Демократы затребовали документы о разговоре Трампа с Зеленским

В тексте повестки сказано, что Джулиани необходимо предоставить все данные о контактах и другие бумаги, которые имеют отношение к делу. Далее эти документы должны быть направлены на оценку попыток президента и администрации оказать давление на Украину, чтобы та в свою очередь вмешалась в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году.

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Возглавляет комитет демократ Адам Шифф. Известно, что он принимает активное участие в парламентском расследовании, которое направлено на импичмент Трампа.

Крайним сроком предоставление документов назначили 15 октября. Пока что содержание повестки не предполагает вызова Руди Джулиани для дачи показаний в конгресс.

Процедуру импичмента против Трампа начали демократы в палате представителей. Они обвинили главу государства в прошении помощи иностранного государства для вмешательства в президентские выборы через попытку дискредитации политического противника — Джо Байдена. Сам Дональд Трамп все обвинения отрицает.

Все началось с анонимной жалобы. По данным ее автора, адвокат президента Руди Джулиани играл в этом процессе ключевую роль, он контактировал с представителями администрации лидера Украины. Именно Джулиани якобы просил расследовать действия сына Джо Байдена Хантера, входившего тогда в состав директоров компании Burisma Group.