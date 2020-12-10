Представители Демократической партии не простят Трампу президентство и устроят кампанию по его дискредитации. Это проявится в виде ограничений прав, в том числе финансовых активов. Тем более что в отношении американского лидера уже идет процесс. Демократы попытаются поймать главу государства на налоговых нарушениях.

Трампа также обвинят в связях с другими странами и амнистиях для осужденных, считает политолог. Кроме того, президент может быть причастен к коррупционной деятельности в судебных процессах, в которых главными фигурантами выступали республиканцы.

Пока многие процессы сдерживает президентский статус Трампа, отметил сайт «Утро.ру». По этой причине сейчас Минюст не имеет права выдвинуть ему обвинения. Однако после ухода с главного поста в стране ему светит как минимум банкротство, а максимум — тюрьма, считает Захаров.

«Если демократам, например, удастся заставить крупный банк прекратить сотрудничать с Трампом, это может подорвать финансовую устойчивость империи миллиардера», — заявил американист.

Ранее лидеры республиканцев в американском Конгрессе отказались принимать резолюцию о признании демократа Джо Байдена избранным президентом США.