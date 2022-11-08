Демократы утратят монополию на власть в США | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 02:13 Демократы утратят монополию на власть в США «Голос Мордора»: Демократическая партия утратит монополию на власть в США после выборов Pxhere

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Во вторник, 8 ноября, стартуют промежуточные выборы в конгресс США. Для демократов этот день может стать черным, поскольку по всем опросам и замерам общественных мнений, при самом благоприятном исходе, они потеряют одну палату парламента, в худшем случае — две, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Утрата монополии на власть в США

Вполне вероятно, что этот день станет черным для демократической партии США. Грядут выборы в парламент, и по всем опросам и замерам общественных мнений, демократы, при самом благоприятном исходе, теряют одну палату парламента. А в худшем случае — две.

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В любом случае Демократическая партия утрачивает монополию на власть в стране. А самое главное — монополию теряет и президент Джо Байден, который пока что обладает практически неограниченной властью. До сих пор любые решения Белого дома получали безоговорочную поддержку в парламенте, но скоро это может закончиться. Президент США может стать «хромой уткой», против которого будет активно работать одна из палат парламента.

Помощь Украине при республиканцах

Насчет прекращения помощи Украине — такой вариант не исключен, но, скорее всего, помощь сохранится. Может частично, а может и полностью. Не стоит обращать внимания на американских республиканских политиков, которые громогласно заявляют о том, что необходимо прекратить поддерживать Украину деньгами и оружием. Республиканская партия большая — данные мнения по Украине в ней точно не мейнстрим. Там полно политиков-русофобов, которые относятся к Украине точно так же, как и демократы.

Единственное, что может случиться — республиканцы в парламенте просто пойдут на принцип, блокируя любые инициативы Байдена. Из вредности, так сказать. Этот вариант вполне реален, но не факт, что так будет и с поддержкой Украины.

Политическая система в США теряет стабильность

Но в любом случае, политическая система в США теряет стабильность. Как минимум — до следующих президентских выборов. Разногласия между республиканцами и демократами были всегда, но в последние годы они достигли пика и превратились в откровенную вражду, причем на идеологической почве.

Демократам сейчас может помочь только чудо. Ну разве вот покойники встанут из могил и пойдут голосовать за демократов — с Байденом же такое прокатило. Или за сутки прекратится инфляция и американцы увидят на АЗС бензин по два доллара за галлон. Разумеется, что все это из области фантастики. Даже Илон Маск открыто призвал голосовать за республиканцев, а к его мнению прислушиваются очень многие.

В общем, Демократическая партия США буквально в нескольких часах от своего крупного поражения. Выборы они проигрывали и раньше, но все дело в том фоне, на которых они сейчас происходят. И учитывая события, происходящие в мире, это поражения может стать катастрофическим.