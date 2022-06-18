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    18 июня 2022, 23:25

    Демократы усомнились, что Байден потянет еще одни выборы

    WP: советники Байдена раздумывают о начале кампании по переизбранию в 2023 году

    Полина Созыкина

    Советники президента США Джо Байдена рассматривают перспективы официального запуска предвыборной кампании по переизбранию демократа в 2023 году. Материал об этом вышел на первой полосе субботнего выпуска газеты The Washington Post.

    Демократы усомнились, что Байден потянет еще одни выборы

    Внутри партии демократов существуют опасения по поводу готовности Байдена к новой избирательной гонке. Несколько значимых политиков «лавируют на случай, если Байден передумает». Спонсоры, стратеги и законодатели высказывают опасения по поводу возраста нынешнего главы государства и его способности вести «изнурительную избирательную кампанию». Если Байдена переизберут на второй срок, то к концу правления ему будет 86 лет.

    Многие в Демократической партии выражают беспокойство в способности действующего президента активно выступать на очередных выборах. Избирательная кампания, в которой победил Байден, в основном проводилась в дистанционном режиме из-за пандемии COVID-19.

    Джо Байден регулярно попадает в неприглядные ситуации. Недавно президент упал с велосипеда во время прогулки из-за того, что «трудно было снять обувь с педалей», как пояснил сам глава государства. Американский лидер не пострадал и отказался от медицинской помощи.