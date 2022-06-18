Демократы усомнились, что Байден потянет еще одни выборы

Советники президента США Джо Байдена рассматривают перспективы официального запуска предвыборной кампании по переизбранию демократа в 2023 году. Материал об этом вышел на первой полосе субботнего выпуска газеты The Washington Post.

Внутри партии демократов существуют опасения по поводу готовности Байдена к новой избирательной гонке. Несколько значимых политиков «лавируют на случай, если Байден передумает». Спонсоры, стратеги и законодатели высказывают опасения по поводу возраста нынешнего главы государства и его способности вести «изнурительную избирательную кампанию». Если Байдена переизберут на второй срок, то к концу правления ему будет 86 лет.

Многие в Демократической партии выражают беспокойство в способности действующего президента активно выступать на очередных выборах. Избирательная кампания, в которой победил Байден, в основном проводилась в дистанционном режиме из-за пандемии COVID-19.

Джо Байден регулярно попадает в неприглядные ситуации. Недавно президент упал с велосипеда во время прогулки из-за того, что «трудно было снять обувь с педалей», как пояснил сам глава государства. Американский лидер не пострадал и отказался от медицинской помощи.