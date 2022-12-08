Эксклюзив 08 декабря 2022, 21:13 Демократы США решили поправить свое положение за счет обмена Бута на Грайнер Правозащитник Ионов: США согласились на обмен заключенными ради рейтинга демократов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россиянин Виктор Бут вернется на Родину после 15 лет заключения в американской тюрьме. Его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, которую осудили в России за контрабанду наркотиков. В разговоре с «360» правозащитник Александр Ионов назвал обмен заключенными между Россией и США политическим ходом со стороны демократов.

«Это прорыв. Переговоры шли с сентября по поводу обмена Бута на Грайнер, и это удалось сделать. Сейчас американские демократы пытаются на этом активно пиариться, поэтому здесь речь не идет про гуманистскую позицию Соединенных Штатов. Просто демократическая партия так или иначе хочет поправить свое положение и рейтинги», — объяснил он.

Реклама

По словам Ионова, американская сторона сняла вопрос «Бута как криминального кейса». Он также напомнил, что США ведут очень активные переговоры в отношении американцев, которых арестовали в третьих странах.

Реклама

«И, к сожалению, сейчас наших соотечественников там все-таки больше, чем граждан США. И это тоже надо учитывать. Соединенные штаты сделали на этом очень серьезный политический кейс», — отметил собеседник «360».

Ранее стало известно, что обмен между Россией и США Виктора Бута и Бриттни Грайнер жестко раскритиковал бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Он заявил, что случившееся нельзя считать честной сделкой.