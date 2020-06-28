Демократы решили победить Трампа с помощью его же твитов

Сторонники Демократической партии США запустили кампанию под названием «Поражение от твита» (Defeat by Tweet). Предполагается, что она должна помешает нынешнему президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Как написал телеканал ABC News, всем желающим предлагается «пожертвовать» от одного до десяти центов за каждый пост, который Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Целью активистов является собрать от 50 до 100 миллионов долларов к президентским выборам в ноябре для 15 политических организаций во главе с темнокожими американцами.

Сторонники демократов утверждают, что так им удастся заставить Трампа почувствовать ответственность за свои действия. Так как он публикует около 30 твитов в день, то организаторы акции установили лимит в 45 долларов в месяц на каждого человека.

Ранее в Twitter посчитали угрозой пост американского президента Дональда Трампа об «автономных зонах», создаваемых протестующими. Сервис скрыл этот твит из ленты политика, но не стал блокировать прямой доступ к записи.

Выборы на пост президента США должны пройти 3 ноября. Основными кандидатами считаются действующий лидер страны — республиканец Дональд Трамп, и бывший вице-президент США —демократ Джо Байден, напоминает «Газета.ru».