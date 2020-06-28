Демократы решили победить Трампа с помощью его же твитов
Как написал телеканал ABC News, всем желающим предлагается «пожертвовать» от одного до десяти центов за каждый пост, который Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Целью активистов является собрать от 50 до 100 миллионов долларов к президентским выборам в ноябре для 15 политических организаций во главе с темнокожими американцами.
Сторонники демократов утверждают, что так им удастся заставить Трампа почувствовать ответственность за свои действия. Так как он публикует около 30 твитов в день, то организаторы акции установили лимит в 45 долларов в месяц на каждого человека.
Ранее в Twitter посчитали угрозой пост американского президента Дональда Трампа об «автономных зонах», создаваемых протестующими. Сервис скрыл этот твит из ленты политика, но не стал блокировать прямой доступ к записи.
Выборы на пост президента США должны пройти 3 ноября. Основными кандидатами считаются действующий лидер страны — республиканец Дональд Трамп, и бывший вице-президент США —демократ Джо Байден, напоминает «Газета.ru».