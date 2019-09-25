«Демократы проиграют»: Трамп назвал положительный момент в процессе импичмента

В одном шаге от конца карьеры. Импичмент Трампа оказался в руках Зеленского Подробнее

Комментируя запуск импичмента на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Трамп заявил, что дела в стране «обстоят лучше, чем когда-либо». Он уверен, что демократы потерпят поражение на президентских выборах в 2020 году.

Американский лидер отметил, что представители запустили процедуру импичмента, не ознакомившись предварительно с доказательствами его вины. В частности, никто из них лично не прослушивал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп пообещал опубликовать стенограмму 25 сентября.

«В нашей стране дела обстоят лучше, чем когда-либо, они [демократы] проиграют выборы <...> Хорошая новость заключается в том, что избиратели понимают это. Поэтому мне и говорят, что это пойдет на пользу на выборах<...> У меня же есть кое-что получше: у нас есть стенограмма звонка, которую мы опубликуем завтра», — заявил Трамп.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что палата представителей США начала официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократы подозревают, что лидеры США и Украины в своем телефонном разговоре обсуждали что-то незаконное, напомнило ИА Nation News.