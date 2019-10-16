Демократы призвали США ужесточить курс против России

Американская сторона не должна допустить лидерства России на мировой арене. Вашингтону необходимо жестко противостоять Москве, заявил кандидат в президенты США и сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

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«Совершенно очевидно, что мы не можем позволить русским продолжать укреплять позиции на мировой арене <…> Мы не можем позволить России вмешаться в демократические процессы на Украине, Латвии и Литве», — сказал он во время теледебатов в эфире канала CNN.

Букер добавил, что Штатам необходимо со всей твердостью заявить о том, что Москва не может вмешиваться в американские выборы, так как это «совершенно неприемлемо».

По словам Букера, президент США Дональд Трамп сейчас больше общается именно с российским коллегой Владимиром Путиным. Хотя американский лидер должен контактировать со своим союзником — канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Я положу этому конец и восстановлю целостность американской внешней политики», — заверил сенатор.

Такую точку зрения поддержал и бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О’Рурк. Он отметил, что в отношении России необходимо «проявлять твердость» и заставить ее «отвечать за попытки подорвать величайшую в мире демократию».

«Для того, чтобы противостоять России на мировой арене, необходимо восстановить наши связи с другими странами-союзниками, так как именно это делает Америку сильной», — уверен О’Рурк

Очередные президентские выборы в США должны пройти уже 3 ноября. По итогам голосования будет выбран 46-й американский лидер.