Мир 02 августа 2023, 08:49 Демократы назвали последние обвинения в адрес Трампа самыми серьезными Демократы сочли обвинения по делу о штурме Капитолия в адрес Трампа самыми серьезными Фото: Gage Skidmore/flickr

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Предъявленные бывшему американскому президенту Дональду Трампу обвинения по делу о штурме Капитолия и попытках помешать утверждению результатов выборов 2020 года оказались самыми серьезными из всех, которые выдвигались в его адрес. Такое мнение во вторник выразили лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хаким Джеффрис и лидер демократического большинства в сенате Конгресса США Чак Шумер. Об этом написал ТАСС.

«Это обвинение — самое серьезное и самое значимое на сегодня. Оно будет служить суровым напоминанием для поколений американцев, что никто, включая президента Соединенных Штатов, не находится выше закона», — сказали Шуммер и Джефрис.

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Они назвали события 6 января 2021 года, когда происходил штурм Капитолия, кульминацией преступного замысла. По их мнению, все события того месяца разворачивались под непосредственным руководством Трампа.

Ресурс Axios отметил, что большинство демократов все же стараются избежать очень громких высказываний в связи с новыми обвинениями бывшего главы Белого дома. Издание объяснило эмоциональное заявление лидеров Демократической партии «личной историей».