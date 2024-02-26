Мир 26 февраля 2024, 02:13 Демократы на выборах разыграют карту «вмешательства русских» Конгрессвумен Тэйлор-Грин: демократы разыграют карту «вмешательства русских» Unsplash

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Демократы готовятся снова разыграть карту вмешательства России в выборы президента. Об этом заявила конргессвумен Марджори Тэйлор-Грин и призвала соратников-республиканцев готовиться к тому, что их будут обзывать «русскими бла-бла-бла» за поддержку кандидатуры Дональда Трампа. Об этом американка написала в соцсети Х.

«Все, кто просто печется об Америке, американском народе и трудовых американских налоговых долларах, будьте готовы к тому, что вас назовут „русскими бла-бла-бла“, потому что демократы знают, что Трамп победит, и готовятся отказаться утверждать его избрание», — написала Тэйлор-Грин.

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Демократическая партия уже готовит сценарий, в котором обвинит в поддержке России тех, кто выступает против выделения дополнительной финансовой помощи Украине.

Конгрессмен Мэтт Гаетц ранее заявил, что выделенные Украине миллиарды долларов «растекаются по мировым столицам отмывания денег». Американец подчеркнул, что пока финансирование Украины приостановлено.