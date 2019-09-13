Демократы: из-за Трампа в США участились преступления на почве расизма

По мнению демократов, хозяин Белого дома представляют смертельную угрозу для всего «цветного населения» США, поскольку он разделяет убеждение о превосходстве белой расы над остальными.

В связи с этим один из сенаторов заверил, что в случае его победы на президентских выборах, он создаст в правительстве специальный офис, который будет заниматься проблемами, связанными с расистскими убеждениями и нарушениями на почве ненависти.