Демократы: из-за Трампа в США участились преступления на почве расизма
Члены Демократической партии США связали участившиеся в стране убийства и нападения на почве расизма и прочих проявлений ненависти с политикой, которую проводит действующий президент Дональд Трамп. Об этом сообщило РИА ФАН.
По мнению демократов, хозяин Белого дома представляют смертельную угрозу для всего «цветного населения» США, поскольку он разделяет убеждение о превосходстве белой расы над остальными.
В связи с этим один из сенаторов заверил, что в случае его победы на президентских выборах, он создаст в правительстве специальный офис, который будет заниматься проблемами, связанными с расистскими убеждениями и нарушениями на почве ненависти.