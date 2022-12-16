Мир 16 декабря 2022, 03:29 Демократы и республиканцы в Конгрессе поддерживают Украину — Блинкен Госсекретарь Блинкен: Демократы и республиканцы в Конгрессе США поддерживают Киев РИА «Новости»

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Сенаторы от Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США подтверждают поддержку Украины и выступают за давление на Россию, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.

«То, что я слышал в Конгрессе, указывало на продолжающуюся решительную двухпартийную поддержку усилий, предпринимаемых нами, чтобы помочь Украине защитить себя», — отметил американский чиновник.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для прекращения конфликта. По его мнению, российские военные должны отойти к границам 1991 года. При этом возвращение ВС РФ к границам образца 23 февраля 2022 года неприемлемо.

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По итогам саммита стран Евросоюза стало известно, что Брюссель планирует наращивать поставки вооружения Киеву. Ожидается, что в 2023 году Украина будет получать по 1,5 миллиарда каждый месяц, в сумме за год — это 18 миллиардов.