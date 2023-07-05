Эксклюзив 05 июля 2023, 12:14 Демократия США превратилась в борьбу кланов. Байден попытался убрать Трампа, но сам наделал ошибок Политолог Гуреев: Байден в борьбе за новый срок устроил против Трампа черную пиар-кампанию White House

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Кризис демократии стал общемировой тенденцией и настиг даже ее рупор — США. Пытаясь удержать место президента, Джо Байден развернул порочащую своего главного соперника Дональда Трампа кампанию, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

Демократы против демократии

«В мире наметилась очень четкая тенденция. Демократические институты потихоньку отмирают, заменяются на авторитарные. Политика становится более прогнозируемой, управление происходит более жесткой рукой в обход демократических институтов», — сказал он.

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По словам политолога, демократия и ее институты в первую очередь работали только тогда, когда ничто не угрожало стабильности политической системы. Как только такие риски появлялись, от этого «пережитка» моментально избавлялись.

Гуреев обратил внимание, что раньше это считали характерным для авторитарных режимов, но теперь даже в таком рупоре демократии, как США, не постеснялись использовать авторитарные методы управления, избрания и смены власти.

Борьба кланов

Демократия — это в первую очередь возможность всех граждан беспрепятственно участвовать в выборах, проводить открытую политику, спрашивать у населения о будущих управленцах. США, по его словам, всегда гордились системой выборов, которая позволяла любым кандидатам занять политически значимые должности, причем от низших до высших ветвей власти.

«Но сегодня мы видим, что в США буквально управляют несколько кланов, которые не наблюдают запрос со стороны общественности о том, что видеть их во власти не хотят. Назовем их условно „демократами“. Они не хотят отдавать власть, поэтому демократы отказываются от демократии», — заявил политолог.

Черный пиар

Основными конкурентами на выборах президента 2024 года станут Джо Байден и Дональд Трамп. Во время этой избирательной кампании американские власти, указал Гуреев, помыкают всеми демократическими институтами и всячески пытаются от них избавиться.

«Джо Байден отлично понимает, что у него очень мало шансов на следующих президентских выборах, поэтому основной способ достижения политической власти он увидел, во-первых, в методах черного пиара — работе не на свою кандидатуру, а против Дональда Трампа», — объяснил он.

По словам политолога, демократ попытался через вбросы и копание в грязном белье настроить общественность против своего противника, очернить его. На это нацелилось все внутреннее американское демократическое лобби.

Во-вторых, Байден посчитал своим спасением проведение безальтернативных выборов. В этом случае баллотируются он сам либо кто-то из преемников и не очень значимая кандидатура от лица республиканцев.

Собственные ошибки

«Трамп тоже пытается участвовать в этой конкуренции. Но основная заслуга в очернении кандидата Джо Байдена лежит на его собственных плечах. Демократ совершил огромное количество геополитических ошибок в краткосрочной и долгосрочной перспективах, связанных с его сыном и им самим», — заявил политолог.

Гуреев отметил, что США и их демократические институты превратились не в возможность услышать голос населения, а в борьбу кланов, которая не приведет ни к чему позитивному.