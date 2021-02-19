«Демократические устремления» народа Белоруссии предложили поддержать в США

Члены палаты представителей США, демократы Уильям Китинг и Марси Каптур и республиканец Брайан Фицпатрик внесли проект резолюции, направленной на поддержку граждан Белоруссии, для рассмотрения конгресса, написал сайт RT.

В тексте резолюции «О поддержке народа Белоруссии и его демократических устремлений, а также об осуждении электоральных фальсификаций и последующих насильственных репрессивных мер в отношении мирных протестующих со стороны нелегитимного режима Александра Лукашенко» говорится о выборах президента республики. Также в документе идет речь о событиях, которые происходили на их фоне летом прошлого года.

Помимо прочего, в документе в негативном контексте освещается тема отношений Белоруссии и России.