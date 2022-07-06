Демократическая партия США решила избавиться от Байдена

Демократия партия США намерена избавиться от действующего президента страны Джо Байдена после ноябрьских промежуточных выборов. Об этом в эфире телеканала Sky News Australia сообщила журналистка Fox News Томи Ларен.

По ее словам, однопартийцы решили «скинуть» Байдена с поста, сделав виновным за высокую инфляцию в стране.

«Байден является марионеткой в левых руках. Думаю, они скажут американцем, что вся проблема заключается в Джо и Камале Харрис», — заявил она.

Также Ларен высказала мнение, что изначально демократы планировали отправить на пост главы государства Камалу Харрис, но теперь она не рассматривается.

«Скорее всего, от демократов на выборы пойдет Гэвин Ньюсом, занимающий должность губернатора Калифорнии», — заключила журналистка.

В конце мая рейтинг Байдена опустился до рекордного минимума — 36%.