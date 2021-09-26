Экзитполы: партия Ангелы Меркель уступает социал-демократам в Германии

Опубликованы первые данные экзитполов по выборам в бундестаг Германии, которые состоялись в стране в воскресенье, 26 сентября. По предварительным подсчетам, лидирует Социал-демократическая партия. Христианско-демократический союз, чьим лидером была уходящая в отставку канцлер ФРГ Ангела Меркель, пока уступает.

По некоторым данным, ситуация все время меняется и в целом обе лидирующие немецкие партии идут вровень. В данный момент в бундестаг проходят шесть партий Германии — кроме двух уже указанных, у которых примерно по 25% голосов, это «Зеленые» (15%), Свободная демократическая партия (12%), «Альтернатива для Германии» (10%) и Левая партия (около 5%).

Кандидаты в бундестаг от социал-демократов уже не скрывают своей радости от результатов предварительных подсчетов. Как сообщил ТАСС, кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц заявляет, что такие данные показывают желание жителей Германии сменить власть в стране.

Он уверен, что новое правительство будет сформировано до Рождества, так что еще одного рождественского обращения Меркель к нации уже не будет. Кандидат от ХДС/ХСС Лашет такого же мнения.

В связи с тем, что Ангела Меркель покидает свой пост, многие политологи теряются в догадках, какими станут российско-германские отношения с новым канцлером. Биографы пишут, что ни один будущий кандидат на этот высокий пост не будет знать Россию настолько же хорошо, как Меркель.