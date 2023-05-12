Мир 12 мая 2023, 10:20 Демократ Стив Коэн призвал власти США передать Украине средства для защиты воздушного пространства

Читать 360tv в

Член американской палаты представителей от Демократической партии Стив Коэн обратился к властям США с просьбой передать Украине все необходимые средства для защиты воздушного пространства. Об этом написал RT, ссылаясь на выступление политика в конгрессе.

По словам Коэна, в воздушном пространстве до сих пор имеет преимущество Россия.

Реклама

«Наша страна и наши союзники должны сделать все возможное, чтобы Украина получила достаточно дополнительных вооружений для защиты воздушного пространства, своих военных, демократии, свободы», — добавил он в ходе выступления.