Демократ Байден опережает Трампа в предвыборной гонке на 5%

Кандидат в президенты США от демократов и бывший вице-президент Джо Байден опережает нынешнего главу государства Дональда Трампа. Байден набрал на 5% больше в рейтинге общенациональной поддержки избирателей.

Опрос проводили специалисты из CNN. Указывается, что у Трампа сохраняются шансы на победу, так как его поддерживают в главных американских штатах, а также в некоторых наиболее «спорных» штатах.

51% опрошенных американцев проголосовали за выдвиженца от демократов, тогда как 46% отдали голос нынешнему президенту. При этом в «неопределившихся» штатах больше половины (52%) проголосовали за Трампа и только 46% за Байдена.

Данные показали, что за кандидата от демократов больше всего голосуют женщины, темнокожие и избиратели старше 45 лет. Примечательно, что действующий президент пользуется популярностью у белого населения со среднем достатком и молодых людей.

При этом в целом избиратели считают, что Трамп лучше разбирается в экономике, чем Байден (54 против 42%), хоть в области здравоохранения и борьбы с коронавирусом избиратели отдали предпочтение Байдену.

46-е выборы президента США пройдут 3 ноября этого года.