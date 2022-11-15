Мир 15 ноября 2022, 19:35 Демограф Ракша заявил, что число людей начнет снижаться

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Количество населения Земли может не достигнуть отметки в 10 миллиардов человек. Оно постепенно начнет снижаться. Таким мнением поделился демограф Алексей Ракша. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По версии ООН, уже к 2080 году количество человек на Земле достигнет отметки в 10,4 миллиарда человек и будет насчитывать столько до 2100 года. Однако, по словам эксперта, данная информация несколько завышена.

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«Дата достижения десятимиллиардной отметки очень варьируется. Есть вероятность, что население Земли не достигнет даже десяти миллиардов», — пояснил Ракша.

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