Мир 18 января 2023, 12:56 Демограф Крупнов предрек Индии многолетнее лидерство по количеству населения

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В ближайшие десятилетия Индия не уступит свое мировое первенство по численности населения. Такое мнение выразил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с Lenta.ru.

В 2023 году Индия стала мировым лидером и обогнала Китай по количеству населения.

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По словам специалиста, это связано с высоким демографическим воспроизводством, показатели которого в Индии в два раза больше, чем в Китае. В ближайшие десятилетия стране удастся сохранить данное первенство, считает Крупнов.

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