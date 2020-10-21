Демограф назвал причины падения рождаемости в благополучных странах

Старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики, демограф Ольга Исупова назвала причины падения рождаемости в благополучных странах.

Социолог отметила, что население перестает воспроизводиться, потому что не видит реальных угроз для себя и общества, информирует РИА ФАН.

«Началось это с белых, потому что они были более благополучными, у них снизилась смертность, в том числе детская, они стали контролировать свою жизнь и начали снижать количество детей в семьях», — пояснила эксперт.

Специалист заметила, что в настоящее время процессы падения рождаемости происходят везде. Многие развивающиеся страны перестали воспроизводить свое население. По ее словам, такая ситуация наблюдается в частности в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

«Рождаемость снижается, когда люди начинают контролировать свою жизнь, начинают жить лучше, и это не только касается белых, но и всех стальных», — уточнила Исупова.

Продолжают воспроизводить себя только около семи стран Африки. Демограф добавила, что быстрее всего вымирают японцы и жители Южной Кореи. Она заключила, что при снижении смертности сокращается и рождаемость.