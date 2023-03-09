Мир 09 марта 2023, 14:31 Демилитаризацию Запорожской АЭС никогда не обсуждали — Лавров Глава МИД России Лавров: ни о какой демилитаризации ЗАЭС никто и никогда не вел речи РИА «Новости»

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Россия не обсуждала с Украиной, ООН и МАГАТЭ демилитаризацию Запорожской АЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что киевский режим сорвал создание вокруг нее зоны безопасности, рассказал ТАСС.

Он обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что тот пошел на поводу и подписался под односторонними украинскими требованиями. Во время визита в Киев глава организации связал тему экспорта зерна с обменом военнопленными и, как он выразился, «демилитаризацией ЗАЭС», которую не обсуждали.

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«Ни о какой демилитаризации, кроме самой Украины, никто и никогда не вел никакой речи», — сказал министр.

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Сергей Лавров заявил, что киевский режим сорвал создание вокруг ЗАЭС зоны ядерной безопасности. Гендиректор МАГАТЭ много месяцев продвигал эту идею, и стороны приблизились к заключению окончательной договоренности — Россия решила ее поддержать. Однако именно Украина, по словам министра, сорвала сделку.

Антониу Гутерриш приехал через Польшу в Киев вечером 7 марта. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил продление зерновой сделки после 18 марта, благодаря которой удалось переправить 23 миллиона тонн сельхозпродукции.