Мир 10 ноября 2022, 13:18 Демилитаризацию Австрии назвали лучшим примером для урегулирования на Украине Экс-сенатор Блэк: демилитаризация Австрии — лучший пример для урегулирования на Украине РИА «Новости»

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Пример Австрии, которую демилитаризировали во время холодной войны, может быть лучшим примером достижения мира на Украине, заявил в интервью РИА «Новости» экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк.

Он обратил внимание, что Австрию демилитаризировали по взаимному соглашению между СССР, Соединенными Штатами, Великобританией и Францией.

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В 1955 году стороны достигли договоренности о выводе иностранных войск из Австрии, а она взамен должна была внести изменения в конституцию. Они предусматривали нейтральный статус страны и запрет на размещение иностранных военных, уточнил Блэк.

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Экс-сенатор добавил, что хотел бы видеть более самостоятельную позицию Европы по украинскому вопросу, отметило ИА Nation News.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти страны планируют завершить процесс вступления в Евросоюз уже к концу 2024 года. По ее словам, начало переговоров о членстве в ЕС очень важно для подъема морального духа украинцев.