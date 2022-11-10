10 ноября 2022, 13:18
Демилитаризацию Австрии назвали лучшим примером для урегулирования на Украине
Экс-сенатор Блэк: демилитаризация Австрии — лучший пример для урегулирования на Украине
Пример Австрии, которую демилитаризировали во время холодной войны, может быть лучшим примером достижения мира на Украине, заявил в интервью РИА «Новости» экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк.
Он обратил внимание, что Австрию демилитаризировали по взаимному соглашению между СССР, Соединенными Штатами, Великобританией и Францией.
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В 1955 году стороны достигли договоренности о выводе иностранных войск из Австрии, а она взамен должна была внести изменения в конституцию. Они предусматривали нейтральный статус страны и запрет на размещение иностранных военных, уточнил Блэк.
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Экс-сенатор добавил, что хотел бы видеть более самостоятельную позицию Европы по украинскому вопросу, отметило ИА Nation News.
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти страны планируют завершить процесс вступления в Евросоюз уже к концу 2024 года. По ее словам, начало переговоров о членстве в ЕС очень важно для подъема морального духа украинцев.
Евросоюз
Украина
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