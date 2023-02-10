Мир

10 февраля 2023, 12:21

«Деменция — не помеха». Медведев высмеял намерение Байдена пойти на второй срок

Зампред СБ Медведев: президент США Байден может по рассеянности начать третью мировую

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Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в свойственной ему ироничной форме прокомментировал пока нечеткое намерение американского президента Джо Байдена участвовать в следующих выборах президента. «Старик Байден» много чем «отличился» уже во время первого срока, заметил Медведев в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что лидер США путает имена и названия и постоянно теряется, хранит секретные бумаги в гараже, потратил более 100 миллиардов долларов на «неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну» (очевидно, речь об Украине), сваливает все экономические проблемы своей страны на «происки России» и даже может «по рассеянности начать третью мировую войну».

«Безусловно, прогрессирующая деменция — не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», — сделал саркастичный вывод Медведев.

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Впрочем, Байден ранее заявил, что еще не готов принять четкое решение на этот счет, хотя о намерении сообщал не раз. Кроме того, президент США утверждал, что возраст и состояние здоровья не мешают ему выполнять обязанности.

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