10 февраля 2023, 12:21
«Деменция — не помеха». Медведев высмеял намерение Байдена пойти на второй срок
Зампред СБ Медведев: президент США Байден может по рассеянности начать третью мировую
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в свойственной ему ироничной форме прокомментировал пока нечеткое намерение американского президента Джо Байдена участвовать в следующих выборах президента. «Старик Байден» много чем «отличился» уже во время первого срока, заметил Медведев в своем Telegram-канале.
Политик напомнил, что лидер США путает имена и названия и постоянно теряется, хранит секретные бумаги в гараже, потратил более 100 миллиардов долларов на «неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну» (очевидно, речь об Украине), сваливает все экономические проблемы своей страны на «происки России» и даже может «по рассеянности начать третью мировую войну».«Безусловно, прогрессирующая деменция — не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», — сделал саркастичный вывод Медведев.
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Впрочем, Байден ранее заявил, что еще не готов принять четкое решение на этот счет, хотя о намерении сообщал не раз. Кроме того, президент США утверждал, что возраст и состояние здоровья не мешают ему выполнять обязанности.
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