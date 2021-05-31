Брата экс-президента Киргизии арестовали по делу о коррупции

В Киргизии отправили под арест бывшего спикера парламента республики и брата экс-президента страны Асылбека Жээнбекова. Под стражей он проведет два месяца.

Жээнбеков вместе с вице-спикером парламента Торобаем Зулпукаровым стали фигурантами дела о коррупции при разработке крупного золоторудного месторождения «Кумтор». Об этом сообщил «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Меру пресечения для чиновников избрал Первомайский районный суд. Жээнбекова поместят в СИЗО ГКНБ.

Следствие полагает, что с 1992 по 2019 годы «некоторые высокопоставленные и другие должностные лица уполномоченных госорганов и руководство ОАО „Кыргызалтын“» заключали соглашения о разработке рудника, которые были заведомо невыгодны для страны и подразумевали получение личной выгоды.

Сооронбай Жээнбеков, который приходится арестованному парламентарию братом, покинул пост президента Киргизии в октябре 2020 года на фоне массовых протестов. Они начались после оглашения итогов парламентских выборов.