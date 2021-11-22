Заболеваемость COVID-19 в Японии начала снижаться после того, как дельта-штамм, который превалирует во всем мире, самоликвидировался. С такой версией выступил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ.

В разговоре с изданием Japan Times он высказал предположение, что вариант дельта способен исчерпать себя из-за большого количества мутаций, которые по итогу ломают сам вирус. Кроме того, Итуро Иноуэ отметил: к снижению заболеваемости в Японии привели вакцинация населения и соблюдение мер безопасности жителями.

В течение последних трех месяцев Япония била антирекорды по суточному числу заражений. Количество заболевших в стране достигало 26 тысяч. Сейчас же этот показатель не каждый раз доходит до 200.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что ни один человек на планете не сможет спокойно пережить пандемию коронавируса. По его словам, выход тут один — идти и делать прививку. Противиться этому — совершено глупый подход, считает эксперт. Ведь любой контакт с внешним миром несет в себе риски заражения.