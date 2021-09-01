Деловой совет Австралии попросил открыть страну и отменить ковидные ограничения

Деловой совет Австралии в открытом письме обратился к правительству с просьбой составить совместный с регионами план отмены санитарных ограничений, которые ввели из-за коронавируса. Текст обращения появился на сайте организации.

Руководители десятков наиболее крупных австралийских предприятий заявили, что видят острую необходимость в открытии страны. По их словам, нужно научиться жить с коронавирусом так же, как это делают другие государства.

«Национальный кабинет согласовал дорожную карту, которая обеспечивает отмену санитарных ограничений после вакцинации от 70% до 80% населения. Нам нужно придерживаться выбранного курса, <…> который уравновешивает риски, связанные с COVID-19, и риски того, что наша страна будет бесконечно разделена и отрезана от мира, наши дети не будут посещать школы, наши друзья будут разлучены с близкими, а наш малый бизнес будет закрыт», — сказано в послании.

Организация попросила правительство регионов действовать сообща при выполнении национального плана и разработки выхода из сложившейся ситуации. По словам авторов письма, изменение ситуации с ограничениями по коронавирусу побудит австралийцев вакцинироваться.

Вакцинация в стране началась в конце февраля 2021 года. В Австралии используют препараты AstraZeneca и Pfizer. Первую прививку сделали 19,3 миллиона человек, обе — более 7,2 миллиона, написал ТАСС.