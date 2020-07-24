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    24 июля 2020, 22:40

    Дело Зеленского о нарушении антикоррупционного законодательства закрыто

    Александра Каширина

    Рассмотрение дела о нарушении антикоррупционного законодательства в отношении президента Украины Владимира Зеленского закрыто. В постановлении Печерского районного суда Киева это объясняется отсутствием события и состава правонарушения.
    Дело Зеленского о нарушении антикоррупционного законодательства закрыто

    «Производство по делу об административном правонарушении закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения», — говорится в документе.

    Недавно в СМИ появилась информация о том, что президент Украины и его супруга уклоняются от уплаты налогов. По инициативе национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины было составлено два административных протокола.

    Причиной оказалось нарушение при подаче декларации о доходах и имуществе. Зеленский пояснил, что не задекларировал покупку облигаций и готов нести ответственность по закону.

    Также президента Украины и его жену обвинили в том, что принадлежащие им компании уже долгое время не выплачивали налоги.

    Новости SMI.FM