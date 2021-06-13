«Дело за „Семеркой“»: Захарова оценила заявление G7 о России

На саммите G7 страны выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но в этом вопросе дело стоит за самой «Семеркой», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, раньше на саммите заявляли, что более предсказуемой и стабильной должна быть Россия.

«Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годам и и делами, дело за „Семеркой“, у которой с этой сферой не очень», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее на G7 приняли коммюнике по итогам встречи министров в Лондоне. В документе было сказано о заинтересованности стран в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Несмотря на это, авторы заявления отметили, что Россия угрожает международному порядку.

Саммит стран «Большой семерки» (G7) проходит на юге Англии в графстве Корнуолл с 11 по 13 июня. До 2014 года формат был расширен до «Восьмерки», так как на переговорах присутствовал лидер России. Страну исключили на фоне проведения референдума в Крыму и госпереворота на Украине.