«Дело Врбетице» собрались обсудить на заседании глав МИД Евросоюза

«Дело Врбетице», в причастности к которому чешские власти обвиняют Россию, будет рассмотрено на заседании глав МИД Евросоюза 19 апреля, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек.

«Я проинформировал наших послов при ЕС и НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду об этом говорить и на заседании глав МИД ЕС», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Прага объявила, что высылает из страны 18 сотрудников российских дипломатов. Их подозревают в работе на российскую разведку и причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в октябре и декабре 2014 года.

Жертвами взрывов тогда стали два человека. Все боеприпасы после этого были вывезены в другие районы Чехии. По словам премьера Чехии Андрея Бабиша, «дело Врбетице» расследуется до сих пор.

Сразу после заявления о высылке дипломатов в Чехии объявили в розыск двух россиян, которые использовали документы на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

По мнению первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, заявления чешских властей о том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрывам — «чушь, высосанная из пальца».

«Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», — пояснил он.