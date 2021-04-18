facebook_pixel
    18 апреля 2021, 09:46

    «Дело Врбетице» собрались обсудить на заседании глав МИД Евросоюза

    Ольга Назаркина

    «Дело Врбетице», в причастности к которому чешские власти обвиняют Россию, будет рассмотрено на заседании глав МИД Евросоюза 19 апреля, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек.

    «Дело Врбетице» собрались обсудить на заседании глав МИД Евросоюза

    «Я проинформировал наших послов при ЕС и НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду об этом говорить и на заседании глав МИД ЕС», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее Прага объявила, что высылает из страны 18 сотрудников российских дипломатов. Их подозревают в работе на российскую разведку и причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в октябре и декабре 2014 года.

    Жертвами взрывов тогда стали два человека. Все боеприпасы после этого были вывезены в другие районы Чехии. По словам премьера Чехии Андрея Бабиша, «дело Врбетице» расследуется до сих пор.

    Сразу после заявления о высылке дипломатов в Чехии объявили в розыск двух россиян, которые использовали документы на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

    По мнению первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, заявления чешских властей о том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрывам — «чушь, высосанная из пальца».

    «Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», — пояснил он.