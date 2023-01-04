Мир 04 января 2023, 11:24 Дело возбудили в Румынии из-за изображения российских военных на маскараде Digi 24: полиция Румынии завела дело из-за изображения военных России на маскараде РИА «Новости»

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Румынская полиция завела уголовное дело по факту появления изображений российских военных на традиционном маскараде в коммуне Берзунцы. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

Следователи начали проверку видеозаписей, появившихся в социальных сетях, на которых легковые автомобили и тракторы имитировали бронетранспортеры и бомбардировщики. Российских военных изобразили как раз на технике.

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По мнению правоохранителей, подобные изображения являются подстрекательством к насилию. В ближайшее время они определятся с точным обвинением по существу.

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Организаторы маскарада ответили, что хотели акцией привлечь внимание общества к украинскому конфликту, а не поддержать Россию.

«Появление таких образов не связано с традициями румынского народа. Недопустимо пародировать боевые действия или делать из них шутку. Это крайне болезненная и серьезная вещь», — подчеркнул глава регионального совета Бакэу Валентин Иванча.

В конце декабря сообщалось, что румынскую границу нелегально пересекли шестеро дезертировавших украинских военных, писал RT.