Мир 04 августа 2023, 13:24 Дело против президента российского футбольного клуба завели на Украине Уголовное дело против президента ЦСКА Евгения Гинера завели на Украине РИА «Новости»

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Уголовное дело в отношении президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера завели на Украине. Об этом сообщила пресс-служба украинской Генеральной прокуратуры.

Функционеру предъявили обвинение в посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность страны.

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По версии украинского следствия, Гинер владеет компанией АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Л. Н. Кошкина», которая якобы поставляет снаряды различного калибра стрелкового оружия в Вооруженные силы и Министерство обороны России.

Кроме того, Гинера обвинили в нарушении энергетической безопасности Украины в связи с тем, что в 2019 году он имел отношение к строительству теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе, которые затем подключили к российским электросетям.

По данным ведомства, президент ЦСКА также входит в число бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine, которая владеет корпоративными правами на АО «ЭК „Севастопольэнерго“», АО «Херсоноблэнерго», АО «Житомироблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго», ЧАО «Ровнооблэнерго» и ЧАО «Кировоградоблэнерго».