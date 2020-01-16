Дело против капитана японского судна завели на Сахалине

По информации сайта «Аргументы и факты», судно задержали за нарушение положений Межправительственного соглашения России и Японии. В настоящее время оно находится в терминале Южно-Курильска на острове Кунашир. Там проводятся процессуальные действия.

«Административное дело заведено в отношении капитана рыболовной шхуны „Сее Мару-68“, задержанной в среду возле Южных Курил по факту неучтенного 714 килограммов ската», — пояснили в ведомстве.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ уточнила, что на борту японского судна обнаружили 714 килограммов ската. Однако груз не учли в промысловой документации.

«В отношении капитана судна возбуждено административное дело за нарушение правил рыболовств», — подчеркнула пресс-служба ведомства.