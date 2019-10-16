Дело против бывшего генпрокурора Луценко завели на Украине
В увольнении генпрокурора Украины нашли серьезное нарушениеПодробнее
Как сообщило агентство «Украинские новости», ему грозит до трех лет ограничения свободы. Делом Луценко займется Соломенский суд Киева.
Ранее Госбюро расследований Украины также заявило о возбуждении уголовного дела против Луценко. С такой инициативой выступил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Экс-генпрокурор может быть причастен к нелегальному игорному бизнесу. Об этом сообщило агентство УНН.
Юрий Луценко сложил свои полномочия в сентябре 2019 года. На его место пришел Руслан Рябошапка. Луценко занимал пост с 2016 года.
Ранее СМИ написали, что бывший генпрокурор покинул территорию Украины и отправился в Великобританию. Его пресс-секретарь Лариса Сарган подтвердила эту информацию. Она подчеркнула, что Луценко улетел в Соединенное Королевство на учебу. Там он намерен подтянуть английский язык. Об этом также писали «Украинские новости».