Дело против бывшего генпрокурора Луценко завели на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Его заподозрили в превышении должностных полномочий.

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Как сообщило агентство «Украинские новости», ему грозит до трех лет ограничения свободы. Делом Луценко займется Соломенский суд Киева.

Ранее Госбюро расследований Украины также заявило о возбуждении уголовного дела против Луценко. С такой инициативой выступил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Экс-генпрокурор может быть причастен к нелегальному игорному бизнесу. Об этом сообщило агентство УНН.

Юрий Луценко сложил свои полномочия в сентябре 2019 года. На его место пришел Руслан Рябошапка. Луценко занимал пост с 2016 года.

Ранее СМИ написали, что бывший генпрокурор покинул территорию Украины и отправился в Великобританию. Его пресс-секретарь Лариса Сарган подтвердила эту информацию. Она подчеркнула, что Луценко улетел в Соединенное Королевство на учебу. Там он намерен подтянуть английский язык. Об этом также писали «Украинские новости».