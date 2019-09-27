Дело против Байдена на Украине закрыли еще два года назад

Дело о коррупции в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена закрыли в 2017 году. С тех пор ни отец, ни его сын на Украине не допрашивались.

«По состоянию на сейчас Байден — ни отец, ни сын — в рамках этого производства, что у нас есть, не допрашивались и не вызывались», — сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радио «Новое время».

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По его словам, в 2017 году следствие не смогло представить никаких доказательств, и 1 августа оно было закрыто.

Холодницкий объяснил, что сейчас это дело, что называется, «висит», то есть по нему не проводится активных следственных действий. Кроме того, есть постановление суда об обязательстве закрыть это производство. Он добавил, что прокурор правильно сделал, когда закрыл это дело, ведь по нему не предпринималось никаких действий в течение девяти месяцев.

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Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group, которая является одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший, будучи вице-президентом, требовал от Украины жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора Виктора Шокина. Последний в этот момент расследовал деятельность Burisma.

Сейчас Байден может стать одним из кандидатов на выборах президента в 2020 году. И демократы вменяют Трампу, что тот в разговоре с Зеленским хотел стимулировать расследование против семьи Байдена, чтобы дискредитировать его перед выборами.