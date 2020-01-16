Дело по импичменту Трампа передали в Сенат. Но республиканцы его развалят

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«2020-й — это год выборов, и республиканцы не хотят рисковать стабильностью в партии, убирая Трампа с поста. А Сенат контролируется республиканцами, поэтому маловероятно, что они объявят импичмент. Число сторонников президента, скорее всего, обеспечит отсутствие этой процедуры», — заявил политолог Эндрю Корыбко.

По его мнению, есть шансы, что лидера американцев даже полностью оправдают.

Результаты прошедшего в среду голосования не стали неожиданностью. За передачу дела в верхнюю палату статей обвинения проголосовали все демократы. Исключением стал лишь представитель штата Миннесота Коллин Питерсон. Против рассмотрения дела в Сенате высказались все республиканцы в Палате представителей. Итог — 228 голосов против 193. Голосование о передаче дела в Сенат прошло почти через месяц после того, как палата представителей объявила президенту импичмент.

Процесс начнут уже в следующий вторник. Сторону обвинения на слушаниях представит глава комитета по разведке и один из самых демонизированных Трампом конгрессменов-демократов Адам Шифф. Он будет рассматривать две статьи — превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса, так как глава Вашингтона лично отказался давать показания и запретил делать это сотрудникам администрации.

Всю процедуру запустили осенью 2019 года. Поводом для импичмента стал телефонный разговор между главой Штатов и лидером Украины. Якобы во время диалога политики упоминали украинскую Burisma Holdings и Трамп попросил Владимира Зеленского возобновить расследование о коррупции в отношении компании. В ней, к слову, работал Хантер Байден — сын противника действующего президента Джо Байдена.