Мир 12 апреля 2023, 03:43 Дело об утечке секретных данных передали на расследование Минюсту США Глава Пентагона Остин: Минюст США начал расследование утечки секретных документов Pixabay

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что дело об утечке секретных документов передано для расследования в Минюст США. Администрация серьезно воспринимает случившееся, брифинги о реагировании на утечку данных проводятся ежедневно, написало РИА «Новости».

Остин сообщил, что узнал о случившемся утром 6 апреля.

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«С тех пор я в ежедневном режиме созываю высокопоставленных представителей министерства для обсуждения того, как реагировать на случившееся», — сказал глава американского оборонного ведомства.

Шеф Пентагона добавил, что сам руководит межведомственными усилиями по данному вопросу. Но пока он не может привести подробностей, потому что ведется расследование.

«Но мы серьезно относимся к этому», — заверил Остин.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не знает, кто причастен к утечке секретных документов и какие именно данные были переданы. Американский Минюст сейчас проводит оперативное расследование, чтобы найти виновных в сливе секретных данных.