Дело об изнасиловании против Люка Бессона возобновили в Париже

Судебный следователь Парижа возобновил дело об изнасиловании против режиссера Люка Бессона, которого обвинила в сексуальном насилии актриса и манекенщица Сэнд Ван Рой.

Прокуратура Парижа начала расследование после обвинений Бессона в сексуальных домогательствах Подробнее

Как пишет «Газета.ru», об этом сообщил ее адвокат Франсуа Спинер. Она предъявила новые обвинения, после которых судья распорядился начать новое судебное расследование по делу.

По данным издания France 24, Ван Рой написала первую жалобу в мае 2018 года. По ее словам, Бессон четырежды за два года ее насиловал, но она боялась рассказать об это из опасений за карьеру. Актриса сыграла второстепенные роли в его фильмах «Такси-5» и «Валериане и городе тысячи планет».

Она является одной из девяти женщин, предъявивших режиссеру аналогичные обвинения. Источник, близкий к расследованию, рассказал изданию, что следствие по обвинению одной из них все еще ведется.

Например, еще одна актриса рассказал прокурорам, что в 2002 году ей пришлось сбежать из его офиса с прослушивания на четвереньках.

Люк Бессон всегда отвергал подобные обвинения.