Дело об импичменте Трампа передали в Сенат

За проголосовали 228 парламентариев, против — 193, включая одного конгрессмена-демократа.

Обвинителем на слушаниях по импичменту выступит глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что заседания планируют начать 21 января.

Отстранить президента от должности может Сенат — для этого необходимо получить 2/3 голосов членов верхней палаты парламента. Формулирует и выдвигает обвинение нижняя палата Конгресса — Палата представителей.

В нынешнем составе большинство в Палате представителей у членов Демократической партии, в Конгрессе — у республиканцев. Президент Дональд Трамп представляет Республиканскую партию.

Демократы в Палате представителей обвинили Трампа в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса. Поводом стала просьба главы государства к президенту Украины Владимиру Зеленскому возобновить расследование о коррупции в отношении украинской компании Burisma Holdings. Топ-менеджером в ней был Хантер Байден — сын основного конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.