Дело об экстрадиции из Испании на Украину блогера Анатолия Шария закрыли | 360°

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Дело об экстрадиции из Испании на Украину блогера Анатолия Шария закрыли

Испанский суд закрыл дело об экстрадиции блогера Анатолия Шария на Украину

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Суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции на родину украинского блогера Анатолия Шария, сообщил ТАСС. По данным издания, решение приняли из-за того, что мужчина покинул территорию страны.

«От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии», — отметили в суде. Там добавили, что о решении следует уведомить Интерпол, МИД и Минюст королевства.

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В начале мая Анатолия Шария по подозрению в госизмене задержали в Испании. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере. Украинские силовики отметили, что задержание мужчины служит доказательством того, что «каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание».

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Анатолий Шарий — известный украинский блогер. Он критиковал деятельность экс-президента страны Петра Порошенко, а также нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Мужчина покинул страну еще в 2012 году.

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