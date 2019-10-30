Дело о сексуальных домогательствах Спейси закрыли из-за смерти истца
«Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Таким образом, дело закрыто», — приводит издание The Independent слова представителя прокурора.
Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах мужчина умер в зале судаПодробнее
Анонимный обвинитель утверждал, что Спейси домогался его во время сеанса массажа на дому в Малибу (штат Калифорния) в октябре 2016 года.
Адвокаты массажиста сообщили защите актера 11 сентября о кончине своего клиента.
Причины смерти обвинившего Спейси в домогательствах массажиста не раскрываются.
Известный актер оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах, в 2017 году.
Тогда исполнитель одной из ролей в сериале «Звездный путь», Энтони Рэпп, рассказал, что Спейси в 1986 году (Рэппу тогда было 14 лет), оставшись с ним наедине, склонял его к сексу. Сам Спейси заявил, что об инциденте не помнит, но извинился.
После этого в адрес артиста было еще несколько обвинений. Эта история повлекла травлю Спейси в СМИ и профессиональной среде.