Дело о сексуальных домогательствах Спейси закрыли из-за смерти истца

Окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл дело в отношении актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах. Решение приняли из-за смерти массажиста, который подал против обладателя «Оскара» иск.

«Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Таким образом, дело закрыто», — приводит издание The Independent слова представителя прокурора.

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Анонимный обвинитель утверждал, что Спейси домогался его во время сеанса массажа на дому в Малибу (штат Калифорния) в октябре 2016 года.

Адвокаты массажиста сообщили защите актера 11 сентября о кончине своего клиента.

Причины смерти обвинившего Спейси в домогательствах массажиста не раскрываются.

Известный актер оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах, в 2017 году.

Тогда исполнитель одной из ролей в сериале «Звездный путь», Энтони Рэпп, рассказал, что Спейси в 1986 году (Рэппу тогда было 14 лет), оставшись с ним наедине, склонял его к сексу. Сам Спейси заявил, что об инциденте не помнит, но извинился.

После этого в адрес артиста было еще несколько обвинений. Эта история повлекла травлю Спейси в СМИ и профессиональной среде.