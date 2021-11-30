Дело о подготовке госпереворота на Украине прокомментировали в СБУ

СБУ начала расследование о подготовке государственного переворота на Украине. Известно, что возбуждено уголовное дело, проводится проверка в отношении некоторых украинских и российских граждан. Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что пока еще рано говорить о конкретных подозреваемых и тем более о задержаниях.

«Я, к сожалению, ограничен тайной следствия, и потому не могу дать полную информацию касательно того, каким образом и от кого была получена информация. На сегодняшний день рано говорить о каких-либо подозрениях или задержаниях. В ближайшее время общество будет проинформировано надлежащим образом», — заявил Витюк в эфире телеканала ICTV.

Витюк заявил, что текущее дело о подготовке переворота на Украине — «лишь один пример попыток Российской Федерации» дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, такие дела давно перестали быть для Киева чем-то из ряда вон выходящим. За последний год СБУ открыла более 40 подобных производств.

О полученной информации о якобы планируемом на 1 декабря государственном перевороте ранее заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что по некоторым данным, в подготовке этих планов принимают участие граждане России. На такое заявление оперативно отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия в принципе никогда не занимается такими делами и не строит планов по поводу перемен в других странах.