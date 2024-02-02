Мир 02 февраля 2024, 02:04 Дело о якобы залетевшей из России ракете завели в Польше Прокуратура Польши возбудила дело о залетевшей в страну ракете РИА «Новости»

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Польская прокуратура возбудила уголовное дело о прилетевшем со стороны границы с Украиной неопознанном летающем объекте. Об этом сообщил представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна. Его процитировало Polskie Radio 24.

«Военный отдел районной прокуратуры Люблина начал расследование нарушения воздушного пространства Польши неопознанным летающим объектом», — сказал Банна.

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По словам правоохранителя, такое решение приняли в связи с угрозой жизни для населения Польши путем взрыва опасных веществ, находящихся военной крылатой ракете. Он добавил, что ее выпустили со стороны иностранного государства.

Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши утром 29 декабря. Военные страны подняли в небо самолеты для его перехвата, но не успели сбить.

Позже временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что российская сторона не будет давать объяснений по поводу залетевшей в воздушное пространство Польши ракеты, пока не появятся конкретные доказательства.