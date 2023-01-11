Мир 11 января 2023, 04:43 Дело о геноциде возбудили против президента Перу Генпрокуратура Перу открыла дело о геноциде против президента страны Болуарте РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура Перу начала расследование в отношении президента Дины Болуарте, премьер-министра Альберто Отаролы и некоторых других официальных лиц по делу о геноциде. Как сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство, это связно с массовой гибелью людей во время протестов.

«Предварительное расследование связано с вероятным совершением таких преступлений, как геноцид, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенных во время протестов в декабре 2022 года и январе 2023-го», — говорится в сообщении.

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Протесты начались в стране около месяца назад после смещения с президентского поста Педро Кастильо. Конгресс Перу объявил ему импичмент 7 декабря. Кресло главы государства заняла вице-президент Дина Болуарте.

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Сторонники экс-президента вышли на митинги. Они перекрывали дороги, оккупировали аэропорты, совершали набеги на административные здания и СМИ, требуя досрочных выборов. В результате беспорядков пострадали более 600 человек — мирных жителей и сотрудников полиции.